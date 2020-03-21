Общество

Волонтерский центр «Единой России» в Великих Луках приступает к работе

Вслед за открытием в Пскове регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинает свою работу общественный волонтерский центр и в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

24 марта состоялась рабочая встреча с участием заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова, начальника территориального отдела в городе Великие Луки комитета по социальной защите Псковской области Галины Маломоркиной, руководителей городских учреждений социальной защиты населения, руководителя общественной приемной партии в Великих Луках Лианы Кулаченковой, заместителя начальника управления образования Светланы Белюковой и куратора волонтерского движения в городе Великие Луки Елизаветы Смирновой.

В ходе рабочей встречи был отработан механизм взаимодействия в рамках работы общественного волонтерского центра. С сегодняшнего дня волонтерский центр «Единой России» в Великих Луках приступает к мониторингу обстановки. Сотрудники центра начнут обзвон пожилых граждан для оценки ситуации.

«Секретарь генсовета партии Андрей Турчак нацеливает нашу работу, в первую очередь, на полезность людям. По его словам, партия должна соответствовать вызовам сегодняшнего дня, для этого «Единая Россия» сокращает второстепенные расходы, а высвободившиеся средства будут направлены на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания содействия волонтерам, которые помогают медикам и нашим землякам из группы риска», - рассказала руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в городе Великие Луки Лиана Кулаченкова.

«Партийцы сегодня оказывают содействие губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и региональному штабу по противодействию распространению короновирусной инфекции. В местных отделениях стремятся выполнить все поставленные задачи. Внимание партии сегодня, в первую очередь, направлено на категории населения, находящиеся в группе риска, – это ветераны, пенсионеры, инвалиды», - отметил секретарь Великолукского городского местного отделения партии Сергей Гусев.

Напомним, что в случае необходимости в получении той или иной помощи (доставка продуктов питания, лекарств и т.п.) пожилые, маломобильные и одиноко проживающие граждане из «групп риска» могут обращаться на «горячую линию» по телефонам: 8-800-200-34-11, (8112) 299-003. Телефон регионального волонтерского центра в г. Пскове (8112) 66-25-12.