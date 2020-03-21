Общество

В магазин It girl приглашает псковичей «ПИК60»

В магазин It girl приглашает псковичей «ПИК60». Эксклюзивно в магазине представлена марка «Душе Грея».

«Душе Грея» - это женская одежда с акцентом на премиум и дизайнерскую линию. Принт моделям одежды сделан по картинам известного художника Никоса Сафронова.

«Соблюдение адекватных цен и грамотное сочетание дизайнерского кода делает верхнюю одежду «Душе Грея» привлекательной для разных женщин. Среди постоянных покупателей известные актеры, певцы, спортсмены - Ирина Лачина, Светлана Томма, Анна Чурина, Анна Терехова, Надежда Бочкарева, Мария Романова, Наталья Гулькина, Катя Лель и другие», - рассказали в «ПИК60».

Кроме верхней одежды ассортимент бренда составляют платья, свитшоты, блузоны. Они неординарны и удовлетворяют запрос даже самого придирчивого покупателя .

Подробности в магазине It girl, 2 этаж ТК «ПИК60».