Опубликовано фото Путина в защитном костюме при визите в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин во время посещения больницы для больных коронавирусом в Коммунарке надел специальный защитный костюм. Видео и фото опубликовал кремлевский пул №3 в телеграм-канале.
На кадрах, как глава государства идет по больнице в желтом защитном костюме и специальном респираторе.
В аккаунте Twitter кремлевского пула РИА «Новости» опубликовано видео, где президенту помогает одеться медперсонал больницы.
Видео с портала life.ru
Напомним, сейчас в медцентре остается 412 пациентов, диагноз «пневмония» подтвержден у 156, а положительные тесты на коронавирус сдало 82 человека.