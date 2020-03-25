Общество

Опубликовано фото Путина в защитном костюме при визите в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин во время посещения больницы для больных коронавирусом в Коммунарке надел специальный защитный костюм. Видео и фото опубликовал кремлевский пул №3 в телеграм-канале.

На кадрах, как глава государства идет по больнице в желтом защитном костюме и специальном респираторе.

В аккаунте Twitter кремлевского пула РИА «Новости» опубликовано видео, где президенту помогает одеться медперсонал больницы.

Видео с портала life.ru

Напомним, сейчас в медцентре остается 412 пациентов, диагноз «пневмония» подтвержден у 156, а положительные тесты на коронавирус сдало 82 человека.