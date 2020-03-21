Общество

Росрестр напоминает псковичам о «бесконтактных технологиях» подачи документов

В связи с проведением комплекса мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, управление Росрестра по Псковской области напоминает о «бесконтактных технологиях» подачи документов.

На главной странице официального сайта Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства – регистрации прав, кадастрового учета, единой учетно-регистрационной процедуры (проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению), получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и многое другое.

Быстрым и удобным способом является возможность самостоятельной подачи документов на оформление права собственности в электронном виде через портал Росреестра rosreestr.ru. Это возможно в случае наличия у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи. Такую подпись весьма просто получить, заполнив заявку в личном кабинете на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты uc.kadastr.ru и обратиться в офис Кадастровой палаты по Псковской области для удостоверения личности.

Второй способ. Органы местного самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, в срок не позднее семи рабочих дней с даты поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома обязаны направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в электронной форме.

Еще одним способом зарегистрировать собственность является - электронная регистрация сделки с недвижимостью при покупке, например, квартиры с использованием заемных средств кредитных организаций, в частности Сбербанка. С середины марта текущего года псковичи и жители области могут регистрировать право собственности на недвижимость в электронном виде за один час.

Вышеуказанные способы позволяют оформить собственность в максимально сжатые сроки и снизить размер оплачиваемой госпошлины на 30%, сократить время пребывания в очередях, минимизировать влияние человеческого фактора в процессе предоставления государственной услуги, тем самым сократив время пребывание в местах массового скопления людей.