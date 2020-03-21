Общество

АО «Псковэнергосбыт» временно не начисляет пени населению за несвоевременную оплату

На период ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, АО «Псковэнергосбыт» приняло решение о неначислении пеней в отношении населения за несвоевременное осуществление оплаты потребленной электроэнергии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт», в связи с увеличением нагрузки организация нарастила мощности электронных сервисов платежей, чтобы нашим клиентам было удобнее и комфортнее совершать дистанционные платежи: оплатить электроэнергию без комиссии в любое удобное время возможно через Личный кабинет потребителя или без регистрации на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт».