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Общество

Администрация города призывает псковичей активнее участвовать в программе благоустройства

24.03.2020 21:34|ПсковКомментариев: 1

Псковичей волнует отсутствие спортивных площадок для подростков во дворах, в Финском парке, на правом берегу реки Псковы -такие вопросы они не редко задают на сайте города. Согласно проектной документации благоустройства территории Финского парка установка спортивной площадки не предусмотрена, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

При этом в администрации заметили, что благоустройство в городских дворах и оснащение их спортивными площадками осуществляется исключительно по программе «Формирование городской среды» и на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц (жителей многоквартирных домов).

Программа размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации города. Перечень мероприятий программы предусматривает не только ремонт существующих элементов благоустройства, но и озеленение, установку детского спортивно- игрового оборудования, обеспечение освещения, установку малых архитектурных форм.

Порядок подачи и рассмотрения заявок для включения общественных территорий в программу утвержден постановлением администрации города Пскова от 09.10.2017 №1981 (Приложение 3) и опубликован в открытом доступе на официальном сайте администрации города Пскова.

Однако на данный момент заявки на обустройство спортплощадок во дворах отсутствуют. Глава администрации призывает заинтересованных псковичей самостоятельно инициировать благоустройство приведённых территорий путем подачи соответствующих предложений.

По вопросам, связанным с подготовкой заявки для участия в программе, заинтересованные лица вправе обратиться в Управление городского хозяйства администрации города Пскова (улица Яна Фабрициуса, 6, 4 этаж, кабинет №4, телефон 29-15-20). 

Теги: #городская среда #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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