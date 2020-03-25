Общество

Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы

Во вторник, 24 марта, члены думского комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления во главе с заместителем председателя комитета Константином Болотиным рассмотрели порядок применения к депутатам, выборным должностным лицам, мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции. В заседании также приняли участие заместитель главы администрации города Александр Коновалов и представители прокуратуры Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является заявление губернатора Псковской области, прокуратуры города о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ходе заседания комитета депутаты также рассмотрели вопросы о назначении дат публичных слушаний, а также изменений и дополнений в некоторые муниципальные правовые акты с целью приведения в соответствие с нормами федерального законодательства.

Депутаты рекомендовали главе Пскова Елене Полонской вынести все 8 вопросов, рассматриваемых на заседании комитета, на сессию Псковской городской Думы.

Напомним, очередная 36-я сессия, пройдет 27 марта в 10.00.