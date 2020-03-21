Общество

Мемориальную доску бойцу 6-ой роты Денису Зинкевичу откроют в Пскове

Сегодня, 24 марта, в ходе подготовки к очередной 36-й сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под руководством главы города Пскова Елены Полонской. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации города Александр Коновалов, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, руководители структурных подразделений города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Депутаты согласовали установку мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, гвардии рядовому Денису Зинкевичу, погибшему при исполнении воинского долга в составе 6 роты 1 марта 2000 года, на фасаде здания Псковского агротехнического колледжа.

Кроме того, они согласились с кандидатурой Константина Васильева для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Пскова».

Помимо этого, члены комитета рассмотрели вопросы о награждении почетными грамотами, в том числе и благодарственными письмами благодарственными письмами коллектив ГКЦ, работников централизованной библиотечной системы города, воспитателя детского сада «Золотой ключик», руководителя общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раису Кузину.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей, очередной 36-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 27 марта.