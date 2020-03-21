Общество

Почти 14 млн рублей планируется вложить в благоустройство лесопарковой зоны на улице Яна Райниса

Почти 14 млн рублей планируется вложить в благоустройство лесопарковой зоны у дома №56 по улице Яна Райниса в Пскове. На сайте госзакупок объявлен аукцион на обновление этой территории.

Подрядчик должен провести земляные работы, выемку и рекультивацию. Также он займется устройством асфальтобетонного покрытия, уложит тротуарную плитку, часть пешеходной зоны будет деревянной и мощеной гранитной булыжником. Следующий этап — посев партерных, мавританских и обыкновенных газонов (трава с белым клевером).

Кроме того, будут установлены 23 парковых дивана, скамья индивидуального изготовления из массива дерева, автоматический шлагбаум и урны.

Максимальная цена контракта составляет 13 млн 933 рубля, источник финансирования — внебюджетные средства. Срок исполнения — до 31 августа.