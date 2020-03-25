Модели самолетов и муниципального транспорта смогут собрать островские школьники

Дом детского творчества имени К. И. Назаровой в городе Острове получит оборудование в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Начальная цена контракта - 1 млн 230 тысяч рублей. На эти деньги будут приобретены 15 наборов для конструирования подвижных механизмов начального уровня, столько же для конструирования робототехники начального уровня и для конструирования моделей и узлов с комплектующими.
Также заказаны два набора для создания моделей летательных аппаратов (самолета, ракеты, спутника), такое же количество наборов для конструирования автотранспортных моделей. Последний вариант предназначен для организации ролевых игр на тему общественного и муниципального транспорта. Конструктор должен позволять собрать модели машин различных муниципальных служб: автобус, мусоровоз, грузовик, погрузчик, пожарная и полицейская машины, автомобиль для продажи мороженого.
Дата проведения электронного аукциона — 3 апреля. Срок поставки товара — 60 календарных дней с момента заключения контракта.