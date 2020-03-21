Общество

Гарик Сукачев рассказал о своем деде, которого война застала в Плюсском районе

Певец Гарик Сукачев принял участие в проекте «Письма Победы» и рассказал о своем деде, которого Великая Отечественная война застала в Псковской области. Видеоинтервью, обнародованное на сайте радиостанции «Наше Радио», провел ведущий Максим Виторган.

«Дед работал большим начальником, руководил райпотребсоюзом Псковской области, - поделился Гарик Сукачев. - Однажды он прибежал в деревню и сказал, что фашисты в Лядах (Плюсский район — прим. ред.). Когда он прощался со своей семьей, уже в деревню входила разведка. Так как у него было оружие с собой, он начал отстреливаться. Но его в итоге взяли в плен, поскольку у него была офицерская форма. Прямо здесь, в деревне, расстреляли. Это из рассказов моей мамы. Труп семье не дали захоронить. Бабушка ходила, искала и так и не смогла найти».

«Письма Победы» – масштабный проект к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его цель – собрать к 9 мая 2020 года самый большой цифровой архив писем военных лет и сохранить его навсегда.