Общество

Лев Лещенко лег на обследование в больницу

Народный артист РСФСР Лев Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу для прохождения обследования вместе с супругой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.

Ранее ряд СМИ и каналов в Telegram написали, что Лев Лещенко госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на коронавирус, его состояние стабильно.

«Он приехал в больницу и лег на обследование по совету своих врачей-друзей, приехал вместе с женой, поскольку почувствовал недомогание, вот и все! …Лев Валерьянович проходит обследование сейчас», - рассказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.