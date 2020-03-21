Общество

Треть ипотечных заявок в Псковской области регистрируется в электронном виде

За 2019 год клиенты Северо-Западного банка через «Дом Клик» оформили более 18 тысяч кредитов на общую сумму порядка 44 млрд рублей. Псковским отделением Сбербанка было выдано свыше 2 тысяч ипотечных кредитов на сумму 2,7 млн рублей и каждый третий регистрировался в Росреестре в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Сбербанка.

Сегодня покупатели все чаще обращаются к онлайн-сервисам для получения кредита, а флагманом этого направления можно смело назвать платформу ДомКлик..

«Онлайн-сервисы пользуются высоким спросом, благодаря значительной экономии времени: сегодня электронные сделки на оформление недвижимости, регистрируются в течение 1 часа, это совместный проект банка и Росреестра», - прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Ранее совместно с Росреестром Сбербанк внедрил в своих офисах, выдающих ипотеку, процедуру регистрации сделок. Сотрудник банка формирует и направляет в электронном виде на регистрацию прав в Росреестре полный пакет документов при подписании кредитного договора. Таким образом, после оформления сделки подтверждение регистрации поступает в электронном виде

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».