Общество

Формат проведения международного форума «Инженеры будущего» планируют изменить

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» в очном формате перенесен на 2021 год. Сейчас прорабатывается другой вариант его проведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Форум «Инженеры будущего» - это летний образовательный лагерь для представителей мирового инженерного сообщества, созданный по инициативе председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова.

На 12 дней около 1500 молодых инженеров, конструкторов и технологов в одном из регионов России собираются вместе, чтобы не только творчески провести время, но и поучиться у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников мероприятия составляет 20-35 лет.

Результатом их двухнедельного «погружения» в деловую и образовательную программу является разработка и реализация проектов, направленных на развитие машиностроения. Многие бизнес-идеи молодых специалистов уже внедряются в производство промышленных компаний.

Организатором международного форума «Инженеры будущего» выступает Союз машиностроителей России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Лиги содействия оборонным предприятиям, а также администрации региона.

В этом году форум был запланирован в период с 11 по 22 июля на территории Пензенской области. Среди приглашенных гостей и спикеров - главы корпораций, руководители предприятий машиностроительного комплекса, деятели искусства, политические деятели.

«Каждый из форумов «Инженеры будущего» - стимул для движения вперед. Для регионов это - возможность привлечения новых партнеров в инвестиционной, научной, туристической сферах. Для спикеров и участников - потенциал выстраивания деловых контактов и реализации совместных проектов. А для организаторов - это всегда «вызов». С учетом интересной деловой и образовательной программ, подготовленных к форуму в этом году, считаю непростой, но вполне реальной задачей с учетом новых обстоятельств изменить формат и провести мероприятие 2020 года, используя при этом современные платформы для обучения и коммуникации», - подчеркнул первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

За 9 лет проведения Форума его участниками стали более 15 тысяч молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ежегодно участниками Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» становились молодые инженеры, ученые - представители более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов Российской Федерации. Особенностью Форума является широкое международное участие. За время проведения Форум посетили более 100 делегаций из 48 стран.