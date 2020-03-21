Общество

Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто не остаётся равнодушным в сложившейся ситуации, предлагает свою помощь и поддержку.

«Таких людей много. Сообщения приходят мне на телефон, в директ, на @onf.pskov, ребятам на @pskov_mol. Люди спрашивают как записаться в волонтёры, чем можно помочь, предлагают развозить еду пенсионерам, помогать им в решении бытовых вопросов.

Но что особенно важно и ценно – несмотря на жёсткие условия выживания, в которых оказался сегодня малый и средний бизнес, я систематически получаю сообщения от наших предпринимателей, которые готовы предложить свою помощь, свои производственные мощности для выпуска средств личной санитарной защиты. Причем, либо безвозмездно, либо по себестоимости», - написал глава региона.

Он также отметил: «Могу точно сказать, что я не забуду такое отношение, и все эти люди впоследствии могут рассчитывать на мою поддержку, ответную помощь и соответствующее отношение. Это и есть ответственная гражданская позиция. Это достойно уважения.

Спасибо вам! Сейчас ваше участие действительно необходимо».