Общество

Порховский прокурор добился признания информации о возможности приобретения наркотиков в Сети запрещенной

Порховским районным судом удовлетворено административное исковое заявление прокурора района в интересах неопределенного круга лиц о признании запрещенной информации о возможности приобретения наркотических средств и психотропных веществ, о способах их доставки, размещенной в открытом доступе в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что на одном из сайтов содержится информация о возможности приобретения наркотиков и психотропных веществ, а также о способах их доставки и оплаты заказа. В частности, предлагались кокаин, амфетамин, мефедрон, гашиш, героин, соли.

«Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района», - заключили в прокуратуре.