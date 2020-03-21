Общество

Прокуратура проверила медпункты школ и детсадов в Порховском районе

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения законодательства о медицинском обслуживании школьников и воспитанников детских садов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что медпункты муниципальных образовательных учреждений в районе не соответствуют требованиям, не имеют достаточного оборудования, медикаментов и расходных материалов, в связи с чем не могут быть лицензированы.

Прокуратура района направила в суд исковые заявления об обязании оснастить медицинские пункты в соответствии с действующим законодательством. Эти требования удовлетворены в полном объеме.