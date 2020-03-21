Общество

Право порховского сироты на жилье восстановили спустя годы

В Порховском районе прокуратура добилась восстановления жилищных прав сироты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки установлено, что выпускнику специализированного дома-интерната своевременно не была оказана помощь по защите жилищных прав, а самостоятельно он этого сделать не мог в силу физического состояния, поэтому длительное время проживал в нежилых помещениях, принадлежащих посторонним лицам.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании права на жилое помещение, приобретаемое за счет бюджета Псковской области.

В ходе рассмотрения гражданского дела права гражданина, длительное время не имевшего возможности проживать в собственном доме и достигшего на момент принятия решения возраста 42 лет, были восстановлены.