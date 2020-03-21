Общество

В Госдуме предлагают освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантина

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву, сообщает РИА Новости.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», - говорится в письме.

По мнению парламентария, такая мера действовала бы до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.