Общество

ФНПР предложила вывести накопительную часть из пенсий

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой вывода накопительной части из системы обязательного пенсионного страхования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо федерации правительству.

Свою позицию ФНПР объяснил тем, что для разных пенсий предусмотрены разные системы выплат. По факту это будет означать то, что мораторий на пенсионные накопления станет перманентным.

Также проект предусматривает поблажки по поводу максимального возраста дожития, исходя из которого выплачивается накопительная часть пенсии. В письме указано, между выплатами по страховой и накопительной пенсии есть принципиальные отличия, поэтому последней в системе ОПС не место.

Секретарь организации Игорь Шанин заявил, что накопительная часть пенсии может формироваться только на добровольной основе. По его словам, в этом случае средний размер выплат по старости значительно не изменится. При этом все граждане будут застрахованы одинаково, что в ФНПР считают справедливым.