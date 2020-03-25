Общество

Благодаря прокуратуре сирота получил квартиру в поселке Палкино

В Палкинском районе прокуратура помогла сироте получить жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что на основании решения областной жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодой человек включен в список лиц, подлежащих обеспечению жильем.

В нарушение требований федерального законодательства администрация района не обеспечила сироту благоустроенным жильем. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд, и его требования были удовлетворены - на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, сирота обеспечен благоустроенной квартирой в поселке Палкино.