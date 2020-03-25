Общество

Все профсоюзные санатории Псковской области работают в обычном режиме

Все лечебно-профилактические учреждения Псковской области, подведомственные СОП Псковский облсовпроф, работают в обычном режиме. ЛПУ «Санаторий «Хилово», «Санаторий «Черёха», «Санаторий «Голубые озёра» продолжают прием граждан по санаторно-курортным путевкам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

Напомним, что в профсоюзных ЛПУ усилен дезинфекционный режим. Всем гостям санаториев измеряется температура тела при оформлении, тщательно собирается эпидемиологический анамнез при первом посещении врача. Выясняется, был ли пациент в загранпоездках и возможности контактирования с больными или инфицированными.

Дежурство медицинских сестер организовано круглосуточно, в ночное время работает дежурный врач. Санатории работают в тесном контакте с медицинскими службами в муниципальных образованиях. Коридоры, фойе, лестницы и перила, дверные ручки, столы, номера проживания, транспорт санаториев тщательно обрабатываются согласно инструкциям с использованием дезсредств.

На время ограничительных профилактических мероприятий в санаториях приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий.

Руководство профсоюзных лечебно-профилактических учреждений просит с пониманием отнестись к данным профилактическим мерам.

О любом изменении режима работы санаториев будет сообщено официально и незамедлительно.