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Общество

Кадастровая палата активно взаимодействует с органами местного самоуправления

25.03.2020 15:10|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время вопросы предоставления государственных услуг в электронном виде приобретают все большую популярность. Растет востребованность данной возможности, увеличивается количество заявлений, подаваемых гражданами через официальный сайт Росреестра. Для улучшения качества предоставления услуг Росреестра, сокращения сроков их оказания, взаимодействие организаций и ведомств осуществляется в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Кадастровая палата по Псковской области хочет напомнить, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» граждане при обращении за государственной или муниципальной услугой не обязаны представлять дополнительные документы, находящиеся в распоряжении других органов власти.

В целях упрощения и ускорения процесса получения необходимых документов существует система межведомственного взаимодействия.

«С помощью системы межведомственного взаимодействия, сведения об объекте недвижимости, например, о категории земельного участка, назначении помещения и прочее, в Единый государственный реестр недвижимости вносятся, в том числе на основании документов, подготовленных другими ведомствами и переданных в орган регистрации прав», - рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ольга Афонина.

Кроме того, органы местного самоуправления, уполномоченные государственные органы направляют в орган регистрации прав документы для постановки здания, сооружения, помещения, машино-места на учет как бесхозяйного недвижимого имущества.

Обязанность направлять необходимые для учета и регистрации документы в таком порядке установлена для органов власти, органов местного самоуправления, судов при принятии ими решений (актов).

«Заявителю при этом достаточно обратиться с заявлением о внесении сведений об объекте недвижимости, необходимые документы в результате взаимодействия органов будут получены без участия заявителя», - подчеркнула эксперт.

Действующим законодательством установлена возможность представления документов, необходимых для кадастрового учета объектов недвижимости в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. Более того, документы, являющиеся результатом кадастровой деятельности (межевой план, технический план и акт обследованию), а также карты (планы) объектов землеустройства предоставляются в орган регистрации прав исключительно в виде электронных документов.

Органы местного самоуправления и органы государственной власти, в свою очередь, также имеют возможность бесплатно запрашивать сведения Реестра недвижимости в целях предоставления услуг заинтересованным лицам.

Орган регистрации прав после получения документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо вносит информацию об объектах недвижимости, либо принимает решение о невозможности внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр недвижимости. При этом орган регистрации прав уведомляет правообладателей объектов недвижимости о внесении таких сведений в ЕГРН.

Если установленный срок внесения сведений в порядке информационного взаимодействия истек, и такие сведения не были внесены в ЕГРН, заинтересованное лицо может обратиться в орган регистрации прав или многофункциональный центр предоставления услуг с заявлением о внесении соответствующих сведений в ЕГРН.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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