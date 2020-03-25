Общество

В Псковской области обсуждают поправки о пенсионном обеспечении бывших глав муниципалитетов

Уточняющие нормы предлагается включить в законы Псковской области, регулирующие пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности. Изменения на заседании 25 марта рассмотрели члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, подготовлена поправка в статью 13 закона области о статусе главы городского (сельского) поселения, согласно которой устанавливается размер доплаты к страховой пенсии экс-главы муниципального образования, выполнявшего свои полномочия на постоянной основе менее одного срока (но не менее 2 лет и 6 месяцев) или досрочно прекратившему их исполнение в случае преобразования или упразднения муниципалитета.

Также предлагается установить размер оклада для главы администрации сельского поселения с целью определения размера пенсии за выслугу лет тем, кто ранее замещал такие должности и получает страховую пенсию. На момент разработки и принятия закона «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области» в 2019 году в администрациях сельских поселений эта должность отсутствовала.

Кроме того, согласно изменениям законодательства области, вступившим в силу с 1 января 2020 года, приостановлена выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности, которые вступили в трудовые отношения. Сейчас предлагается внести дополнение и определить доплату к страховой пенсии в размерах, установленных до 1 января этого года.

Финансовое обеспечение реализации закона в случае его принятия будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, отмечается в пояснительной записке к документу.