Общество

В архиве Псковской области рассказали, в каких условиях жили приехавшие на обучение в 1920 году

Государственный архив Псковской области опубликовал данные о том, в каких условиях жили иногородние граждане, которые в 1920 году приехали в Псков для прохождения краткосрочного курса для подготовки квалифицированных почтово-телеграфных работников, а также телеграфных и телефонных надсмотрщиков. Курс длился 6 месяцев.

Как сообщается в социальных сетях архива, койка без белья и кипяток - именно такими были условия проживания.

Объявление о курсах можно отыскать в газете «Псковского набата». Поступить на курсы могли и мужчины и женщины от 18 до 30 лет. Слушатели курсов обеспечивались денежным довольствием по ставке по положению для учеников. Бесплатно предоставлялось и проживание в квартире. Правда, с пометкой в скобках - «интернат», говорится в публикации.