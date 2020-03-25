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Председатель Псковского обкома профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравляет коллег с профессиональным праздником

Псковская областная организация профсоюза работников культуры в лице председателя Наталии Родионовой поздравляет коллег с профессиональным праздником.

«Работники культуры России — это бессменные и преданные своему делу хранители многовековых традиций и народной мудрости, воспитатели человеческих душ и талантов, увлеченные творцы и создатели прекрасного. Просветительский характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и красоту, приумножает культурное наследие народов нашей страны.

Желаем вам благодарных ценителей вашего труда неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений и морального удовлетворения от полученных результатов!

В этот праздничный день позвольте выразить вам искреннюю благодарность за каждодневный труд и преданность избранному делу», - говорится в поздравлении.