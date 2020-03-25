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Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2019 год утвердил бюджетный комитет

Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2019 год утвердил комитет бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с докладом об итогах работы ведомства выступила председатель палаты Марина Хохлова.

По ее словам, в прошлом году выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 14,5 млн рублей. Восстановлено средств на 11 млн 850 тыс. рублей. Направлено 41 представление об устранении выявленных нарушений, по итогам отработки которых устранены нарушения на 325 млн рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 25 должностных лиц. Сотрудники Счетной палаты по выявленным нарушениям передали в суды 9 протоколов по административным правонарушениям. 6 лиц привлечены к ответственности.

Марна Хохлова отметила, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях мировые суды не имеют эффективных возможностей для привлечения нарушителей к ответственности. Есть случаи, когда в разных муниципальных образованиях должностные лица совершали одинаковые нарушения, а меры ответственности отличались. В таких случаях Счетная палата оспаривает решения суда.

По обращению губернатора и правоохранительных органов проведено 8 внеплановых контрольных мероприятий. Также Счетная палата региона провела три внеплановых проверки документов для проведения финансовых экспертиз, по итогам которых подготовлены заключения. Проведена экспертиза 86 проектов законодательных актов области, подготовлено 32 экспертных заключения на акты о внесении изменений в госпрограммы. Ежеквартально палата проводит проверку расходования средств бюджета.

По итогам доклада председатель бюджетного комитета Борис Полозов призвал Счетную палату обратить внимание судебных органов на проблему, связанную с разными мерами ответственности в разных муниципальных образованиях за идентичные нарушения.

Члены комитета утвердили отчет председателя областной Счетной палаты.