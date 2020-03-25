Общество

В Псковской области дистанционное обучение для многих непривычно - Александр Седунов

Дистанционное обучение для многих в Псковской области пока непривычно - и для детей, и для родителей, и для учителей.Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Итоги дистанционного обучения за первые три дня подвести невозможно», - отметил он.

Александр Седунов подчеркнул, что сейчас главная задача - чтобы система «заработала в полном объеме и охватила всех детей».

В ходе пресс-конференции руководитель профильного комитета обратил внимание на то, что важно, чтобы родители понимали, чем дети заняты в течение дня на дистанционном обучении.

«Важно контролировать, как ребенок выполнил предоставляемые задания», - заявил Седунов.