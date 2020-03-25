Общество

«Прямая линия» с населением прошла в УФСИН России по Псковской области

В УФСИН России по Псковской области в режиме «прямой линии» помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максим Галактионов совместно с председателем общественно-наблюдательной комиссии региона Николаем Червяковым ответили на вопросы населения, касающиеся деятельности УИС области и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По окончании прямой линии участники мероприятия провели рабочую встречу, где подвели итоги прошедшей «прямой линии» и обсудили обстановку в подведомственных учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

Добавим, «прямые линии» с населением являются важным элементом взаимодействия ведомства и общественности, повышают эффективность работы с обращениями граждан. Очередная «прямая линия» с гражданами состоится в следующем месяце.