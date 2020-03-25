Общество

В Псковском областном Собрании депутатов изменят норму регламента, определяющую участников сессий

В Псковском областном Собрании депутатов примут новую норму регламента, определяющую участников заседания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ранее могли присутствовать представители политических партий, общественных организаций, граждане - мы проводили заседания с широко открытыми дверями. Но это привело к тому, что в последнее время у нас был целый ряд примеров, когда присутствующие нарушали порядок, вели себя нагло и бесцеремонно. Я бы не хотел на каждой сессии таким вольноприсутствующим людям объяснять нормы регламента и выставлять нарушителей из зала», - отметил председатель регионального парламента Александр Котов.

Новое положение регламента допускает присутствие в зале заседания только депутатов, сотрудников аппарата, докладчиков, которые принимают участие в обсуждении вопросов повестки, и сотрудников аккредитованных средств массовой информации. Список будет составляться с участием руководителей комитетов, приглашения направит лично председатель Собрания.

Спикер напомнил, что на официальном сайте ведётся трансляция заседаний, работают журналисты, аудио и видеозаписи сохраняются в архиве, по всем вопросам повестки размещены материалы.

«Изменения направлены исключительно на то, чтобы упорядочить работу», - резюмировал Александр Котов.

Члены комиссии поддержали предложение председателя Собрания единогласно. Вопрос рассмотрят парламентские комитеты, после чего он будет включён в дополнительную повестку 42-й сессии.