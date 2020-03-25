Общество

Полиция предостерегает псковичей от мошенников на фоне распространения информации о коронавирусной

Полиция Псковской области обращает внимание, что на фоне распространения информации о коронавирусной инфекции у мошенников стало еще больше возможностей обмана. Доверчивым гражданам могут предлагать разного рода услуги и выплаты, проникать в их жилище якобы для проведения дезинфекционных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим полиция призывает жителей области быть бдительными и не вступать в контакт с незнакомцами. Ни под каким предлогом не предоставляйте посторонним информации о своих счетах, кодах доступа, не пускайте их в жилище.

Для уточнения необходимой информации обращайтесь в оперативный информационный центр в Псковской области по телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003. Если вы стали жертвой правонарушения или располагаете значимой информацией, незамедлительно обращайтесь в полицию!