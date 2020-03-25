Общество

Мамы-супергерои: учебный центр «СЭМС» и Центр занятости приглашают женщин обучиться бесплатно

Мамы всемогущие. Мы серьезно. Кто еще сможет с младенцем на руках (и зачастую со вторым карапузом на ноге, руке или еще где-то) готовить обед из трех блюд, с ловкостью и грацией, захлопывая ногой духовку, свободной рукой загружая машинку, попутно собирая игрушки. А пойти гулять? Это же навыки Бэтмена, не иначе! Что стоит только спустить с пятого этажа коляску, беговел, пакет игрушек и детей (которых надо поймать и одеть). А дальше вы и сами знаете...

Этому городу нужен герой

Несмотря на такую гонку, многие женщины находят в декрете возможность посмотреть на себя «вне работы», прислушаться к своим желаниям, понять, чего им хочется (мы же говорим: «супергерои»). Поэтому многие меняют сферу деятельности, начинают работать в декрете совершенно в другом (зачастую более творческом) направлении.

А как быть тем мамам, которые только хотят найти время на образование и профессию? Или мечтают поддерживать и повышать свои профессиональные навыки, чтобы при выходе на работу не впадать в панику, что в голове только фоном играет саундтрек из «синего трактора».

Куда пойти

Выход есть. Учебный центр «СЭМС» совместно с Центром занятости населения приглашает мам в декретном отпуске и безработных женщин с детьми до 7 лет пройти курсы профессиональной переподготовки.

Для того, чтобы получить новую специальность бесплатно, необходимо определиться с направлением и получить образовательный сертификат в Центре занятости. Еще один плюс - во время обучения слушателям платят стипендию, равную минимальной оплате труда в регионе - 12 130 рубля.

На кого учат?

В учебном центре «СЭМС» рассказывают, что среди женщин самые востребованные направления: ландшафтный дизайнер, флорист, мастер по маникюру, бухгалтер, швея, кассир торгового зала, оператор АЗС, сестра-хозяйка, младшая сестра по уходу за больными, санитар (обучиться на медицинские специальности можно только при наличии профильного образования), специалист в сфере закупок и многие другие. Список обширный, каждая найдет себе дело по душе.

Как проходит обучение?

Обучение можно пройти очно, тогда вам будет необходимо приходить на лекции и практические занятия. А также дистанционно - заочно. Второй вариант позволит вам учиться в удобное для вас время.

Программы обучения разработаны опытными преподавателями и полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, принятым в РФ.

Сколько это займет времени?

Это зависит об объема выбранной образовательной программы. Например, чтобы выучиться на специалиста по кадрам потребуется 256 часов (1,6 месяца), на кассира торгового зала - 160 часов (1 м.), обучение на мастера маникюра потребует 2 месяца или 160 часов. Освоение профессии специалиста по управлению персоналом займет 256 часов (1,6 м). Столько же времени потребуется для получения «корочки» администратора гостиницы, управляющего отелем и на программу «государственное и муниципальное управление».

Со всей ответственностью заявляем: «Женщины могут все. А если не могут - значит научатся». Поэтому, если хочется, что-то изменить в жизни, то пора действовать. Подойдите к зеркалу. Знаете, кто смотрит на вас? Супергерой! Точно вам говорим.

Ранее Псковская Лента Новостей рассказывала об учебном центре «СЭМС», который обучает более чем по 600 различным направлениям. С помощью «СЭМС» только в 2019 году более 5 тыс. человек получили новую специальность или повысили свою квалификацию! А в материале «Кем быть после 50-ти...» мы говорили о бесплатных образовательных программах для предпенсионеров.

Куда обращаться

Контакты:

Адрес: г. Псков, ул. Советская 51, офис 21.

тел/факс: 8(8112) 220-330

e-mail: Sems-pskov@yandex.ru

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