Общество

На сбалансирование местных бюджетов в Псковской области за год направили 177 млн рублей

Изменения в госпрограмму «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области» рассмотрены на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По информации областного комитета по финансам, программа приводится в соответствие с цифрами по исполнению бюджета 2019 года и с бюджетными назначениями 2020 года.

Как было отмечено на комитете, данная госпрограмма состоит из четырех подпрограмм. Первая касается осуществления бюджетного процесса в Псковской области. В ее рамках комитет по финансам реализует разработку нормативно-правовых актов для исполнения бюджета. Это внесение изменение в закон о межбюджетных отношениях, разработка отдельных постановлений администрации области в части оздоровления госфинансов.

Вторая подпрограмма касается формирования эффективной системы межбюджетных отношений области. В 2019 году предоставлены межбюджетные трансферты на 1,363 млрд рублей. Муниципальным образованиям в течение года выделены дотации на сбалансированность бюджета на общую сумму 177 млн рублей. Проведена оценка платежеспособности бюджетов муниципальных образований, осуществлено стимулирование районов, получивших высокую оценку своего бюджетного процесса - в объеме 8 млн рублей. Распределены между муниципальными образованиями гранты на ту же сумму. Число муниципальных образований области, обеспечивших рост оценки эффективности органов местного самоуправления - 18, в том числе Псков и Великие Луки. Планировалось порядка 6.

Проведен ежегодный конкурс на лучшее поселение области, на который было подано 39 заявок, победителям предоставлены гранты на 10,5 млн рублей.

Четвертая подпрограмма касается повышения устойчивости и совершенствования в сфере закупок и госуслуг. В 2019 году в псковском регионе осуществлено более 8 тыс. закупок и услуг на 13 млрд 896 млн рублей. Заключены контракты на сумму 13 млрд 382 млн рублей. Есть экономия средств на 514,5 млн рублей.