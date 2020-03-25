Общество

В Пскове состоялась акция «Безопасный двор»

Это профилактическое мероприятие организовали сотрудники Госавтоинспекции и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

«Дети, как известно, относятся к категории самых уязвимых участников дорожного движения. Их поведение во многом обусловлено особенностями восприятия дорожной обстановки. Нередко юный пешеход может получить травмы в результате ДТП как по своей вине, так и по вине водителя. И чтобы исключить обе эти причины организаторы - член Общественного совета при УМВД Илья Можаев и инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Псковской области майор полиции Наталья Скачкова - провели лектории во дворах и на детских площадках областного центра. Эта встреча не осталась без внимания съемочной группы телевидения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Внимание стражей порядка и общественников акцентировалось прежде всего на важности ежедневного напоминания детям о требованиях безопасного поведения на дороге. Ведь задача родителей – не только повторить Правила дорожного движения, но и научить ребенка грамотно действовать в реальной дорожной ситуации, предвидеть скрытые опасности. Родителям необходимо всегда помнить, насколько важен их личный пример, поскольку на дороге дети зачастую ведут себя именно так, как поступают их папы и мамы.

Организаторы задавали детям вопросы и тематические загадки, на которые школьники отвечали без затруднения, повторяя в игровой форме Правила дорожного движения. Все юные участники акции получили в подарок раскраски и световозвращающие элементы, а взрослым вручили информационные буклеты, разъясняющие необходимость применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.