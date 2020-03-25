Общество

Александр Седунов: Звонков от родителей о высокой нагрузке на детей в период дистанционного обучения не поступало

Звонков от родителей о высокой нагрузке на детей в период дистанционного обучения в региональный комитет по образованию не поступало, заявил председатель комитета Александр Седунов сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Кроме того он отметил, что задать имеющиеся вопросы о дистанционном обучении родители могут в приемную регионального профильного комитета по телефону.

По словам Седунова, оценки за дистанционное обучение должны обязательно выставляться в электронный журнал.

Напомним, что система дистанционного цифрового обучения начала работать в регионе с 2002 года.