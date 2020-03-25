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Общество

Александр Котов: За каждым творческим событием стоит труд, талант и увлеченность работников культуры

25.03.2020 11:38|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники культуры Псковской области, ветераны!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Празднование Дня работника культуры на государственном уровне – это признание огромной важности и значимости труда сотрудников библиотек и музеев, театров и филармоний, домов культуры и сельских клубов, представителей творческих союзов и объединений.

Древняя псковская земля - признанный историко-культурный центр, обладающий богатейшим культурным и духовным наследием. Работники культуры Псковской области не только сохраняют, но и развивают этот колоссальный культурный потенциал нашего региона. Благодаря настоящим подвижникам и энтузиастам своего дела насыщенная культурная жизнь кипит и в областной столице, и в маленьких посёлках.

За каждым творческим событием, будь то лекция, фестиваль, концерт большого профессионального коллектива или выступление самодеятельного ансамбля, стоит труд, талант, увлечённость работников культуры. Спасибо за то, что вы делаете нашу жизнь ярче и интереснее!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих удач и успехов во всех начинаниях!», - говорится в тексте поздравления.

 

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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