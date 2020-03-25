Общество

Зарплата учителей в период дистанционного обучения останется прежней - Александр Седунов

Зарплата учителей в период дистанционного обучения не будет отличаться от стабильной ежемесячной.

«Это категорическое требование», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

По его словам, средства на зарплаты учителей запланированы в бюджете региона.

«Деньги на заработные платы учителей присутствуют, уменьшить их невозможно, директор также не имеет права уменьшить зарплату учителя на период дистанционного обучения», - обозначил Седунов.

Кроме того, руководитель профильного комитета сообщил, что на сегодняшний день многие учителя приходят в школы и работают в кабинетах.

«Завучи и учителя заняты анализом дистанционнного обучения», - отметил он. Александр Седунов подчеркнул, что учителям при посещении школы рекомендовано не проводить совещания и педсоветы.

Напомнии, что дистанционное обучение продлится до 12 апреля.