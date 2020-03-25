Зарплата учителей в период дистанционного обучения останется прежней - Александр Седунов

Зарплата учителей в период дистанционного обучения не будет отличаться от стабильной ежемесячной.
«Это категорическое требование», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.
По его словам, средства на зарплаты учителей запланированы в бюджете региона.
«Деньги на заработные платы учителей присутствуют, уменьшить их невозможно, директор также не имеет права уменьшить зарплату учителя на период дистанционного обучения», - обозначил Седунов.
Кроме того, руководитель профильного комитета сообщил, что на сегодняшний день многие учителя приходят в школы и работают в кабинетах.
«Завучи и учителя заняты анализом дистанционнного обучения», - отметил он. Александр Седунов подчеркнул, что учителям при посещении школы рекомендовано не проводить совещания и педсоветы.
Напомнии, что дистанционное обучение продлится до 12 апреля.