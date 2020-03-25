Общество

Упростить порядок участия организаций в реконструкции памятников Псковской области предложил Юрий Сорокин

Упростить порядок участия организаций в реконструкции объектов культурного наследия Псковской области предложил вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Соответствующее предложение он озвучил 25 марта на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в рамках обсуждения изменений в программу «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Юрий Сорокин указал на проблему качества проводимого ремонта и реконструкции памятников и объектов ОКН подрядчиками, которые выигрывают госконтракты. «Например, два года назад был отремонтирован памятник в честь 300-летия обороны Пскова от войск Стефана Батория. А посмотрите, в каком состоянии он сейчас - будто и не ремонтировали», - привел негативный пример вице-спикер. По его мнению, компании, которые выигрывают контракты на реконструкцию ОКН, на всем экономят, используют низкокачественные и дешевые материалы: «покрасят дешевой краской, а ее смоет через полгода», а контроль со стороны заказчика за ходом и качеством работ недостаточно эффективный.

«При этом некоторые коммерсанты хотят поучаствовать в восстановлении объектов культурного наследия, а их «бьют по рукам», не дают - только по конкурсу... Надо любить свой город. Он настолько прекрасен! Мы должны позволять ремонтировать и содержать то, чем обладаем», - заявил Юрий Сорокин и предложил упростить возможность тем, кто хочет ремонтировать памятники, делать это.

Ряд депутатов поддержали мнение вице-спикера, а со стороны присутствующих на заседании представителей администрации региона прозвучало мнение, что такую возможность можно было бы рассмотреть в контексте работ по текущему ремонту.