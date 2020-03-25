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Общество

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму

25.03.2020 11:51|ПсковКомментариев: 0

Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил внесен в Госдуму в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека - до пяти лет, смерть двух и более лиц - до семи лет.

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагаются штрафы до 1 млн рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет.

«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», - приводит пресс-служба слова главы комитета Павла Крашенинникова. 

В пресс-службе профильного думского комитета добавили, что умышленное заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия. 

Авторами законопроекта выступили Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В среду Совет Думы соберется на внеочередное собрание для оперативного обсуждения этих поправок.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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