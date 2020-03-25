Общество

В Псковской области на карантин закрыты 50 групп в детских садах

Около 50 групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин в связи с простудными заболеваниями. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Кроме того, он уточнил, что факты закрытия групп на карантин не имеют ничего общего с коронавирусом.

«Сегодня все сады и дошкольные учреждения региона работают со строгим исполнением мер санитарно-гигиенической обработки помещений», - обозначил спикер.

Как сообщил Седунов, если порог заболеваемости превышен на 20%, то сам учредитель принимает решение о закрытии учреждения.