Общество

Псковские депутаты поддержали обращение ленинградских коллег по изменению порядка уплаты НДФЛ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение коллег из Ленинградской области в федеральные органы власти по изменению порядка уплаты налога на доходы физических лиц. Вопрос рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике накануне созыва очередной сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОСД.

«Это вопрос «с бородой», - прокомментировал обращение законодателей из соседнего региона председатель комитета Борис Полозов. - Предложение о зачислении НДФЛ не по месту регистрации предприятия, а по месту жительства работников – логично, но всегда возникал вопрос, как это сделать?»

По его мнению, сегодня, при современном уровне развития цифровых технологий, это, наверняка, можно реализовать.