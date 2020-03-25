Общество

В Псковской области выдано десять сертификатов на материнский капитал за первенца

В Псковской области выданы первые сертификаты на материнский капитал по случаю рождения первого ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, поправки в закон, изменивший программу материнского капитала, увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы до конца 2026 года.

«Одним из главных нововведений является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. На сегодняшний день 27 молодых семей, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок, обратились в органы ПФР области за получением сертификата на материнский капитал, 10 сертификатов уже выдано», - рассказала Наталья Мельникова.

Сегодня от владельцев маткапитала поступают вопросы о том, надо ли обращаться в ПФР для обмена сертификата, если в нем указана прежняя сумма.

«Действительно, в 2020 году материнский капитал был проиндексирован, также изменился его размер для родивших вторых детей начиная с этого года. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически, - отметила управляющий. - Мамы могут проверить и размер капитала, и его остаток после частичного использования (который, кстати, также индексируется) в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг».

Напомним также, что никаких ограничений по срокам получения сертификата нет. Более того, с середины апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты в беззаявительном порядке, то есть мамам не потребуется для этого обращаться в клиентские службы.

В 2020 году сумма материнского капитала составляет:

466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в период с 2007 по 2019 гг. включительно;

466 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года;

616 617 рублей за вторых детей*, рожденных начиная с 2020 года.

*либо за третьих или последующих детей, если раньше право на материнский капитал не возникало.