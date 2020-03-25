Общество

В Псковской области официально подтверждены 4 диагноза коронавируса

На сегодняшний день в Псковской области официально подтверждены 4 диагноза коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Три человека остаются в статусе предположительно инфицированных. 22 человека госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

«Работа по всем, кто с ними контактировал, уже проведена, все находятся под наблюдением. Сами заболевшие чувствуют себя нормально, симптоматика отсутствует – но вирус есть, поэтому до полного выздоровления они останутся под наблюдением врачей», - написал он.

По его словам, это еще раз подтверждает, что превентивная работа по группам риска действительно может остановить целые цепочки возможных заболеваний.

«Еще раз призываю со всей ответственностью относиться к необходимости соблюдения 14-дневного карантина по возвращению из-за границы», - добавил Михаил Ведерников.