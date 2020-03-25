Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Дмитрием Шаховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гостем студии стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудит с гостем результаты работы регионального омбудсмена и его планы, поправки в Конституцию России, другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Вопросы гостю можно задать по телефону 56-73-72.