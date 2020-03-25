Общество

На пограничных пунктах сотрудники Псковской таможни работают в масках и перчатках

Псковская таможня приняла ряд неотложных предупреждающих мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В таможенном органе минимизировано число командировок по России, перенесены на более поздний срок международные встречи. Максимально ограничены деловые, спортивные и культурные мероприятия, подразумевающие личное присутствие должностных лиц. Совещания по вопросам деятельности таможни проводятся в видеоформате.

Также приняты меры по временному ограничению личного приема граждан. Желающим прийти на личный прием рекомендовано использовать письменную форму обращения. Для входящей корреспонденции в административном корпусе по адресу: город Псков, улица Воровского, дом 20, при входе в здание, размещен бокс (ящик) для приема и последующей регистрации документов.

Кроме того, минимизированы мероприятия, связанные с проведением конкурсных процедур на замещение вакантных должностей. В связи с этим второй этап конкурса, объявленного приказом Псковской таможни от 14 февраля 2020 года, не состоится.

Должностные лица, чьи функции не связаны с таможенным оформлением и контролем, переведены на дистанционную форму профессиональной служебной деятельности.

Должностные лица, работающие на пограничных пунктах пропуска, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Маски, перчатки, дезинфицирующие растворы обязательны к использованию сотрудниками, контактирующими с пересекающими границу водителями транспортных средств. Начальники всех структурных подразделений таможни осуществляют ежесуточный мониторинг состояния здоровья подчиненных должностных лиц.