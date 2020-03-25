Общество

Минобрнауки организует дистанционную подачу документов для поступления в вузы

Летом 2020 года подать документы для поступления в российские вузы можно будет через интернет, пообещал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет «Интерфакс».

Его ведомство начало испытывать такой сервис - «Поступи в вуз онлайн». Предполагается, что подать документы и поступить можно будет через портал «Госуслуги». Сначала предполагалось организовать подачу документов в 50 вузов, теперь министерство решило сервис расширить.

«Посмотрим, как можно задействовать этот инструмент, чтобы сделать его более удобным для процедуры поступления в вузы без физического присутствия конкретно в приемных комиссиях», - сказал Фальков.

20 июня вузы должны начать приемные кампании. До этого время министерство должно решить, решить, как организовать прием иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ