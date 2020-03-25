Общество

Офицерам и прапорщикам продлят срок контрактов

Контракты с прапорщиками, мичманами или офицерами можно будет заключать на три, пять, десять лет или до наступления предельного возраста пребывания на военной службе. Такой закон одобрили сенаторы на пленарном заседании 25 марта, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе» новый контракт может заключаться сроком на один год, три, пять, десять лет или до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.

Как отмечают в Минобороны, военнослужащие пользуются предоставленным им правом и заключают контракты на один год. Такая практика ограничивает возможности и полномочия командиров при обеспечении мероприятий боевой подготовки. К таким мероприятиям относятся дальние морские походы, плановые замены в районах Крайнего Севера, в местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, воинских частях за пределами России.

Закон исключает для офицеров и прапорщиков (мичманов) возможность заключения нового контракта на один год. Такие краткосрочные контракты можно будет заключать с теми, кто имеет звания до старшины или главного корабельного старшины. Но при этом они смогут подписать и более долгосрочные контракты на службу. Предусматривается также изменение даты заключения нового контракта с военнослужащими, которые осуществляют подготовку диссертации и состоят на воинских должностях. Сейчас определено, что пятилетний срок контракта осуществляется с даты защиты диссертации. Но эта дата не всегда совпадает с датой завершения обучения в аспирантуре. После вступления закона в силу дату заключения нового контракта будут отсчитывать с момента завершения обучения в аспирантуре.