Общество

Дмитрий Шахов будет участвовать в конкурсе на должность уполномоченного по правам человека

Дмитрий Шахов намерен претендовать на еще один срок на должности уполномоченного по правам человека в Псковской области. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 25 марта.

Он пояснил, что 28 апреля истекает 5-летний срок его полномочий в должности уполномоченного по правам человека в Псковской области. «На сегодня есть намерения эту деятельность продолжить. Моя кандидатура уже внесена на обсуждение в Псковское областное Собрание губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Желание есть и у меня самого», - заявил Дмитрий Шахов.

Спикер отметил, что на федеральном уровне обратили внимание на уполномоченных и приняли отдельный закон, который расширил полномочия региональных омбудсменов. «Теперь будет легче, будем еще более эффективно защищать граждан», - рассказал Шахов.

Он также заявил, что на любых выборах должны быть альтернатива и конкуренция. «Если появятся еще кандидаты на эту должность, я только за, буду рад. В процессе выборов всегда можно посмотреть на свою деятельность со стороны», - подытожил спикер.