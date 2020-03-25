Общество

Голикова: у РФ достаточно ресурсов для борьбы с коронавирусом, но помощь бизнеса примем с благодарностью

Денег на борьбу с коронавирусом у государства достаточно, но за любую помощь бизнеса власти будут благодарны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день у государства достаточно ресурсов и инструментов для успешной борьбы с инфекцией. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем любую помощь со стороны отечественных компаний и организаций», - сказала Голикова.

По не словам, партнерство между государством, бизнесом, некоммерческими и волонтёрскими организациями будет способствовать сохранению устойчивости экономики.

Акционеры консорциума «Альфа-групп» приняли решение, что готовая прибыль инвестиционной компании А1 в сумме 1 млрд рублей будет передана в распоряжение Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Об этом накануне сообщала пресс-служба А1.

Средства, говорилось в сообщении, планируется направить на неотложные меры, предпринимаемые правительством РФ, и поддержку граждан.