Общество

В Пскове планируется отремонтировать «Могилу неизвестного солдата» и обновить главную новогоднюю елку

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрели члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы во вторник, 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

Как доложила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, доходы муниципального бюджета на 2020 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличиваются на сумму 119,9 млн рублей.

В частности, на 8 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации, проведение ремонта и благоустройства ОКН «Мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата», на 10 млн рублей - на оплату законтрактованных обязательств по реконструкции ул. Л. Поземского, на 12,9 млн рублей - на приобретение жилья детям-сиротам.

В ходе обсуждения депутат Сергей Федоров отметил, что заложенной в проекте изменений в бюджет суммы в 1,8 млн рублей на приобретение новой искусственной городской новогодней ели будет недостаточно для решения данной задачи. При этом он, как руководитель муниципальной «Специализированной службы», сообщил, что металлический конус старой елки находится в хорошем состоянии, и что выделенных из бюджета средств должно хватить на первоочередные нужды, связанные с новогодним деревом - приобретение новой искусственной хвои и замену его нижнего яруса.

Большинством голосов члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится в пятницу, 27 марта.